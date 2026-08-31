Удар по логистике: в Минобороны сообщили о поражении центра DHL под Киевом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

В ведомстве заявили, что объект использовали для размещения беспилотников и деталей к ним.

Поражение центра «DHL Логистик» в Киевской области детали

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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ВС РФ поразили логистический центр «DHL Логистик» в Киевской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическому центру «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Складские помещения объекта использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киевской области: логистический центр „DHL Логистик“ в населенном пункте Погребы, складские помещения которого использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним», — говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что поражение объекта было нанесено при помощи ударных беспилотников.

В ночь на 31 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На участках, куда упали фрагменты уничтоженных аппаратов, работали сотрудники экстренных служб.

Информация о нейтрализации дронов появилась около 02:41 по московскому времени. При этом несколькими часами ранее, вечером 30 августа, на подлете к столице были сбиты еще пять беспилотников.

Кроме того, в ночь на 30 августа, как ранее сообщал Собянин, системы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать объекты в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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