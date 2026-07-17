Оператор суфлера Белого дома заработал $100 тыс на ставках о заявлениях Трампа

Сотрудник Белого дома заработал более ста тысяч долларов на ставках на публичные выступления президента США Дональда Трампа.

Габриэль Перес — заместитель помощника президента, технический советник и оператор суфлера с десятилетним стажем — заключал пари на так называемых «рынках предсказаний», угадывая, сделает ли глава государства определенные заявления.

Трамп назвал это позором и отправил Переса в неоплачиваемый отпуск. По иронии судьбы, еще в сентябре прошлого года у президента на Генассамблее ООН возникли проблемы с телесуфлером, и он пообещал оператору «большие проблемы».

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