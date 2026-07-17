Белуга, ряпушка, язык с хреном: Роскосмос показал блюда из первого в мире гастросета для МКС

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На станцию доставили ингредиенты, из которых экипажу предстоит собрать деликатесы по инструкции от шеф-повара.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Роскосмос показал блюда из первого в мире гастросета для МКС

Роскосмос показал блюда из первого во вселенной гастрономического сета для космонавтов. Вот так они выглядят на Земле. Но на МКС подача будет отличаться. На орбиту доставили только ингредиенты. Деликатесы нужно будет еще «собрать» по инструкции от шеф-повара.

И тут есть ради чего постараться. Белуга с картофелем и икрой, ряпушка с томатами, язык с соусом из хрена, паюсной икрой и бородинским хлебом. А на десерт — «Детское воспоминание» на основе печенья с орехами и ягодами.

Этот кулинарный опыт на станции не первый. Вместе с астронавтами НАСА наши космонавты готовили пиццу, жарили куриные крылышки с китайскими тайконавтами, а также угощали коллег медовиком и ставшими частью нашей культуры «селедкой под шубой» и оливье.

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