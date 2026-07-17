Число погибших при ударе США по мостам Бендер-Хамира в Иране увеличилось до семи
Еще девять человек получили ранения.
Фото: Reuters/Shir Torem
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Число погибших в результате удара по мостам в городе Бендер-Хамир в Иране достигло семи человек. Об этом 17 июля сообщил государственный Университет Хормозгана, передает агентство Fars в Telegram-канале.
«По последней полученной информации, число погибших в результате нападения на мосты в Бендер-Хамира увеличилось до семи», — говорится в сообщении учебного заведения.
Еще девять человек получили ранения, им продолжают оказывать медицинскую помощь.
Ранее, 16 июля, пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщила о начале новой волны ударов по Ирану. В американском ведомстве заявили, что целью атак является ослабление военного потенциала страны.
Движение транспорта на участке Бендер-Аббас — Ларс, который был частично перекрыт после инцидента, начали постепенно восстанавливать. Для безопасности и упрощения регулирования транспортных потоков жителей города просят воздержаться от поездок без необходимости.
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