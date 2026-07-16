Вырвали победу: как сборная Аргентины сумела пробиться в финал ЧМ по футболу

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Команда южноамериканской страны — действующий чемпион мира.

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Сборной Аргентины по футболу удалось вырвать победу в полуфинале ЧМ

Миллионы футбольных фанатов по всему миру сегодня не спали, чтобы увидеть драматичную развязку матча между Англией и Аргентиной. Британцы повели в счете и буквально забаррикадировались у своих ворот. Но на последних минутах бело-голубые всей командой пошли в атаку и вырвали путевку в финал. В Буэнос-Айресе радовались так, словно аргентинцы уже выиграли турнир.

Героем встречи стал Лео Месси, который в свои 39 явно переживает вторую молодость. Нападающего поддерживали фанаты без преувеличения по всему миру. В Америке, Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии. Но самым оригинальным празднованием отметился аргентинский болельщик на исследовательской базе в Антарктиде. Болельщика не смог остановить даже 40-градусный мороз!

Ну а прочувствовать атмосферу на стадионе смог наш коллега, обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. Он передает из Атланты.

«Как драматично это произошло. Никто уже не думал, ну, конечно, надеялись аргентинские болельщики, но Бигфорд тащил вообще все. При счете 1:0 Аргентина проснулась. Сначала Энцо Фернандес, а потом Лаутаро Мартинес, вышедшие на замену незадолго до того, двумя ударами в концовке перевернули этот матч и принесли аргентинцам победу», — сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

А из Москвы за легендарного Лео Месси болел не менее легендарный Александр Овечкин. Он известный поклонник каталонской «Барселоны», где Месси провел лучшие годы. И теперь россиянину предстоит сложный выбор — кого поддержать в финале? Аргентине противостоит сборная Испании, почти наполовину состоящая из игроков «Барселоны».

И еще одна интересная деталь. Журналисты нашли фотосессию 2007 года. Ребенок в руках Месси — полугодовалый Ламин Ямаль. Сегодня — главная звезда испанской команды. Уже в воскресенье они вновь встретятся спустя почти 20 лет, чтобы разыграть самый желанный футбольный трофей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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