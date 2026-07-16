Глава Минобороны РФ Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Министр вручил общевойсковому объединению орден Суворова.

Фото, видео: MAX/Минобороны России; 5-tv.ru

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Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе рабочей поездки в войска группировки войск „Центр“ на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Министру обороны РФ о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника», — уточнили в министерстве.

Также Белоусов вручил группировке орден Суворова за массовый героизм, мужество и отвагу, которые бойцы проявили во время СВО. Кроме того, он наградил военнослужащих, отличившихся в выполнении боевых задач.

Еще министру доложили об опыте эксплуатации систем информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД». Те подразделения, которые уже используют систему, оценивают ее положительно. «СВОД» позволяет организовать согласованный обмен данными между подразделениями, а значит, повысить координацию действий на линии фронта.

Также Белоусову рассказали о развитии беспилотных технологий в военной области. Новые подразделения беспилотных войск полностью сформированы и укомплектованы. Это позволило четко разделить боевые задачи расчетов: огневое поражение, противодействие вражеским беспилотникам и логистические миссии.

Глава Минобороны поручил доработать программно-аппаратный комплекс. Это даст возможность руководству эффективнее оценивать действия операторов с учетом специфики их задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Белоусов поздравил соединения и части группировки войск «Юг» с освобождением Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он также отметил, что российские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи.

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