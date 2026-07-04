Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки в ДНР

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 58 0

ВС РФ удалось взять город под контроль, несмотря на мощную укрепленную зону.

Глава Минобороны поздравил бойцов со взятием Константиновки

Фото: URA.RU/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил соединения и части группировки войск «Юг» с освобождением Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике», — говорится в заявлении.

Глава военного ведомства отметил, что российские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи. В частности, решительные действия личного состава 103-го гвардейского мотострелкового полка позволяют отбрасывать противника и вносят большой вклад в общее продвижение группировки войск «Юг».

Константиновка была превращена в мощную укрепленную зону, однако российским военным удалось пробить оборону. Во время боевых действий украинская группировка была разделена на отдельные очаги сопротивления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал установление контроля над Константиновкой важным этапом в направлении Славянско-Краматорского укрепленного узла обороны ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
«Грандиозная победа»: журналист Британии о значении освобождения Константиновки
17:13
Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс для поддержки рынка топлива
17:05
На месте гибели школьницы в Ленобласти появился стихийный мемориал
16:44
ВС РФ освободили Василевку в ДНР
16:41
Киев хотел отвлечь внимание от провала ВСУ в Константиновке атакой на Россию
16:41
В Карачеве в результате атаки ВСУ повреждены окна в детсадах и школе

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Тихо погас огонь «Ромэна»: жизнь и карьера Екатерины Жемчужной
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Петергофе
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео