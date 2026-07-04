Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил соединения и части группировки войск «Юг» с освобождением Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике», — говорится в заявлении.

Глава военного ведомства отметил, что российские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи. В частности, решительные действия личного состава 103-го гвардейского мотострелкового полка позволяют отбрасывать противника и вносят большой вклад в общее продвижение группировки войск «Юг».

Константиновка была превращена в мощную укрепленную зону, однако российским военным удалось пробить оборону. Во время боевых действий украинская группировка была разделена на отдельные очаги сопротивления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал установление контроля над Константиновкой важным этапом в направлении Славянско-Краматорского укрепленного узла обороны ВСУ.

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