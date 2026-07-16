Тюрьма под маской семьи: супруги три года держали взаперти и пытали дочь

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Пара воспитывает еще шестерых детей.

Родители три года держали взаперти и пытали дочь

Фото: 5-tv.ru

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People: супруги три года держали взаперти и пытали дочь

В американском штате Флорида семейная пара была задержана правоохранительными органами по подозрению в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью. Они держали ее взаперти и издевались над ней. Об этом сообщило People.

По версии следствия, супруги на протяжении трех лет удерживали девочку в полной изоляции, заперев ее в комнате без элементарных удобств.

Ребенок рассказал сотрудникам полиции, что в помещении отсутствовал санузел, из-за чего ей приходилось справлять нужду прямо под себя.

Опекуны выдавали ей лишь три комплекта одежды, которую девочка была вынуждена самостоятельно отстирывать от продуктов жизнедеятельности в небольшом тазу, используя уксус и отбеливатель, после чего сушить и снова надевать.

Условия содержания школьницы напоминали тюремные. Окно спальни было наглухо закрыто, дверь запиралась исключительно снаружи, а внутри постоянно работал генератор белого шума. Подобная маскировка помогала скрыть присутствие ребенка от соседей и случайных свидетелей.

Лишь изредка девочку выпускали на улицу, чтобы она могла помыться во дворе, причем купание происходило под открытым небом независимо от погодных условий.

Местом для сна пострадавшей служил обычный надувной матрас. В этом же доме воспитывались шестеро биологических детей четы, которые жили в комфорте и достатке, пользуясь всеми благами и игрушками.

Дополнительные подробности расследования указывают на регулярное физическое и моральное насилие. Незадолго до разоблачения мать напала на девочку, таская ее за волосы и нанеся удар по лицу, повлекший травму губы.

Приемную дочь систематически унижали словесно, напоминая о прошлом ее биологической матери. В качестве наказания ребенка заставляли бесконечно переписывать библейские стихи.

Во время допросов семейная пара не стала отрицать факты жестокости и подтвердила показания пострадавшей.

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