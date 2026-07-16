Девочка и ее бабушка погибли в результате удара ВСУ «Градом» по Брянской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Атакой был полностью уничтожен один дом.

ВСУ атаковали Градом Брянскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В результате атаки ВСУ на Брянскую область погибли два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО (реактивная система залпового огня. — Прим. ред.) „Град“ по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка», — написал глава области.

Также ранения получила женщина. Она была госпитализирована.

В результате этой атаки был полностью уничтожен один дом, повреждения получили еще четыре, а также хозяйственные постройки, автомобиль и трактор.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три работника скорой помощи пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Головке в Донецкой Народной Республики.

Передняя часть автомобиля экстренной службы сильно обожжена и иссечена осколками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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