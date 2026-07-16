Лето уйдет на перерыв: когда в Санкт-Петербурге начнутся ливни

Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Петербург с 20 июля

Санкт-Петербург до 20 июля будет находиться в зоне азорского антициклона, а затем на город обрушатся сильные дожди и шквалистый ветер. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Температурный фон будет около и немного выше климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут плюс 12– плюс 14 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов», — описал он погоду в рабочие дни.

Всю неделю, включая субботу, осадков не предвидится. Зато воскресенье, 20 июля, принесет в северную столицу кардинальную перемену. С прохождением холодного атмосферного фронта начнутся ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и резкими порывами ветра. Температура начнет быстро падать, и уже в понедельник–вторник столбики термометров не поднимутся выше плюс 14– плюс 16 градусов.

«Температура воздуха начнет понижаться, и в начале следующей недели погода станет холодной — днем плюс 14– плюс 16 градусов. Облачно, преимущественно дожди», — предупредил метеоролог.

Жителям и гостям города на Неве синоптик посоветовал планировать выезды на природу на субботу и первую половину воскресенья. К вечеру воскресенья и на старте новой недели лучше запастись зонтами, теплой одеждой и закладывать больше времени на дорогу.

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