ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) задержала в поселке Советское Республики Крым 44-летнего сторонника украинских националистов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Фигурант коллекционировал националистскую атрибутику и призывал к насилию в отношении солдат и офицеров российской армии, а также к нападению на военные объекты Вооруженных сил России.

«Задержанный размещал в украинских группах интернет-мессенджера «Telegram» комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной принадлежности (российские военнослужащие), призывал к уничтожению российских военкоматов и «Юнармии», — рассказали в управлении.

Также в гараже задержанного нашли флаги и шевроны США.

Следователи возбудили на мужчину уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Также решается вопрос о возбуждении дела за публичные призывы к осуществлению терактов — крымчанину грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной промышленности в ХМАО.

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