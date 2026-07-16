ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Мужчина публично призывал к насилию в отношении солдат и офицеров российской армии.

Задержания ФСБ украинских националистов: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) задержала в поселке Советское Республики Крым 44-летнего сторонника украинских националистов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Фигурант коллекционировал националистскую атрибутику и призывал к насилию в отношении солдат и офицеров российской армии, а также к нападению на военные объекты Вооруженных сил России.

«Задержанный размещал в украинских группах интернет-мессенджера «Telegram» комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной принадлежности (российские военнослужащие), призывал к уничтожению российских военкоматов и «Юнармии», — рассказали в управлении.

Также в гараже задержанного нашли флаги и шевроны США.

Следователи возбудили на мужчину уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Также решается вопрос о возбуждении дела за публичные призывы к осуществлению терактов — крымчанину грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной промышленности в ХМАО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
В Москве завершили проходку одного из тоннелей между станциями Троицкой линии метро
16:47
МОК не изменит решение по ОКР из-за угрозы Европы прекратить финансирование
16:44
Юридический блеф: адвокат раскрыл интригу с долгами Родригеза по алиментам
16:40
Граждан Израиля будут депортировать из Малайзии
16:39
ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту
16:38
«Мой любимчик»: Ольга Бузова заявила, что «с детства» болеет за Лионеля Месси

Сейчас читают

«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы
Мессенджер МАКС удален из магазина приложений Google Play
В лесу был кто-то еще? По сюжету какого сериала пропала семья Усольцевых
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026