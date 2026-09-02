Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне дефицита поставок

Стоимость газа в Европе продолжила расти на фоне неопределенности с поставками СПГ и сложностей с восстановлением запасов в хранилищах стран ЕС. Об этом сообщило EADaily.

В первый день сентября цена газа с поставкой на месяц вперед на бирже TTF поднялась до 879 долларов за тысячу кубометров, а 2 сентября в первой половине дня достигла 894 долларов. Динамика показывает, что рынок пока не рассчитывает на быстрое возвращение прежних объемов поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее ожидалось, что после восстановления движения через Ормузский пролив поставки СПГ из Катара и ОАЭ помогут стабилизировать ситуацию. Однако часть этих объемов направлялась в азиатские страны, которые теперь вынуждены конкурировать за европейские партии газа, повышая закупочные цены.

Импорт СПГ в Европейский союз в последнюю неделю августа вырос до 322 миллионов кубометров в сутки и превысил показатель прошлого года в 304 миллиона кубометров. Однако этого оказалось недостаточно для быстрого восполнения запасов.

По данным GIE, разрыв между объемами газа в хранилищах ЕС в этом и прошлом году сокращается медленно. Если в августе разница достигала 14,2 миллиарда кубометров, то к 1 сентября снизилась до 13,6 миллиарда кубометров.

Дополнительное давление на рынок оказывают ремонтные работы в Норвегии — одном из крупнейших поставщиков газа в Европу. В первые дни сентября экспорт страны сократился примерно на 10% — до 285 миллионов кубометров в сутки против 317 миллионов в августе.

Ситуация также зависит от поведения азиатских покупателей. Индия увеличила закупки газа до максимальных значений за последние шесть лет, тогда как Китай в августе сократил импорт на 18%. При этом Пакистан начал отказываться от части предложений из-за высоких цен.

На фоне сохраняющейся конкуренции за поставки и ограниченных возможностей для быстрого пополнения запасов европейский газовый рынок остается под давлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза столкнулись с проблемой низких запасов газа. Европейские компании начали увеличивать импорт топлива, однако сделали это слишком поздно. Период закачки газа в хранилища близится к завершению, а ранее многие государства ЕС старались не ускорять закупки, опасаясь роста цен на фоне конфликта в Иране.

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