Генпрокурор РФ Гуцан подписал соглашения с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом на ВЭФ

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Страны вместе будут бороться с преступлениями в налоговой и финансовой сферах.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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На форуме во Владивостоке сейчас активно обсуждают перспективы сотрудничества на азиатском треке. Так, генпрокурор Александр Гуцан подписал программы по взаимодействию с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда. Речь шла о противодействии преступлениям в налоговой и финансовой сферах, незаконному обороту криптовалюты.

Еще одна важная тема — защита прав предпринимателей. В планах обмен опытом, к примеру, в такой области как применение цифровых технологий для борьбы с коррупцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полях Восточного экономического форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил новую стратегию развития региона до 2036 года с перспективой до 2050 года. Документ, который ожидает подписания председателем правительства Михаилом Мишустиным, был предварительно обсужден с регионами, экспертами и депутатами.

Ключевым направлением стратегии станет инфраструктура: строительство дорог, мостов, железнодорожных объектов и портов, а также развитие энергетики для новых инвестпроектов. При этом министр подчеркнул, что освоение огромных территорий требует точного, ювелирного подхода, чтобы не распылять ресурсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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