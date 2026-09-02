Магнитные бури 3 сентября: чем удивит Солнце в начале осени

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Стоит ли метеозависимым ждать сюрпризов?

Будет ли магнитная буря 3 сентября 2026 года: новости

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

В начале сентября сильных магнитных бурь не ожидается

Начало сентября не принесет сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, 3 сентября 2026 года геомагнитная обстановка будет оставаться стабильной, а вероятность серьезных возмущений минимальна. Об этом сообщило URA.RU.

Конец августа прошел спокойнее, чем ожидали ученые. Вместо прогнозируемой сильной бури магнитное поле Земли столкнулось лишь с умеренным усилением активности. Сейчас показатели вернулись в норму и уже более двух суток находятся в зеленой зоне.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН отметили, что выброс солнечной плазмы, который мог вызвать более сильное воздействие, прошел в стороне от Земли. На ближайшую неделю специалисты также не прогнозируют значительных изменений.

По данным ученых, 2 сентября геомагнитная активность оценивается в один–два балла из девяти возможных. Вероятность спокойного дня составляет 82%, вероятность небольших возмущений — 15%, а риск магнитной бури — всего 3%.

Солнечная активность сейчас остается низкой. На поверхности светила наблюдаются протуберанцы, однако большинство из них расположено на высоких широтах, поэтому вероятность направленного на Землю выброса остается небольшой.

Атмосферное давление в столицах также не ожидает резких изменений. В Москве показатели будут держаться около 746 миллиметров ртутного столба, а в Санкт-Петербурге — около 755 миллиметров днем и 753 миллиметров ночью. Значения находятся в пределах привычной нормы, поэтому метеозависимым не стоит ожидать серьезных изменений самочувствия.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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