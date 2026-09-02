Магнитные бури 3 сентября: чем удивит Солнце в начале осени

Стоит ли метеозависимым ждать сюрпризов?
Фото: 5-tv.ru
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В начале сентября сильных магнитных бурь не ожидается
Начало сентября не принесет сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, 3 сентября 2026 года геомагнитная обстановка будет оставаться стабильной, а вероятность серьезных возмущений минимальна. Об этом сообщило URA.RU.
Конец августа прошел спокойнее, чем ожидали ученые. Вместо прогнозируемой сильной бури магнитное поле Земли столкнулось лишь с умеренным усилением активности. Сейчас показатели вернулись в норму и уже более двух суток находятся в зеленой зоне.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН отметили, что выброс солнечной плазмы, который мог вызвать более сильное воздействие, прошел в стороне от Земли. На ближайшую неделю специалисты также не прогнозируют значительных изменений.
По данным ученых, 2 сентября геомагнитная активность оценивается в один–два балла из девяти возможных. Вероятность спокойного дня составляет 82%, вероятность небольших возмущений — 15%, а риск магнитной бури — всего 3%.
Солнечная активность сейчас остается низкой. На поверхности светила наблюдаются протуберанцы, однако большинство из них расположено на высоких широтах, поэтому вероятность направленного на Землю выброса остается небольшой.
Атмосферное давление в столицах также не ожидает резких изменений. В Москве показатели будут держаться около 746 миллиметров ртутного столба, а в Санкт-Петербурге — около 755 миллиметров днем и 753 миллиметров ночью. Значения находятся в пределах привычной нормы, поэтому метеозависимым не стоит ожидать серьезных изменений самочувствия.
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