«Боль адская»: Лерчек снова госпитализировали

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 150 0

Чекалиной провели КТ и МРТ, причина ухудшения неизвестна.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/im__lu_; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогера Лерчек снова госпитализировали с сильными болями

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова была госпитализирована после того, как пожаловалась на сильные боли в ногах и спине. Видео из больницы выложил в соцсети ее жених Луис Сквиччиарини.

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей», — сказала Лерчек.

Ранее проведенная КТ ничего не показала, также Лерчек провели МРТ.

Ранее 25 июля Чекалина, которая страдает от четвертой стадии рака желудка, опубликовала кадры вместе со своим избранником. Валерия и Луис посетили московский онкологический центр имени Блохина для сдачи анализов. На трогательных кадрах жених держал Лерчек за руку, в которой у нее был установлен катетер.

Ранее из-за плохого самочувствия Лерчек не явилась на суд. Учитывая ее болезнь, инстанция временно приостановила дело об отмывании денежных средств в отношении Чекалиной. Также ей смягчили меру пресечения — вместо ареста в СИЗО и домашнего ареста — на запрет определенных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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