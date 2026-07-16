«Не так планировал»: что чувствует принц Гарри после встречи с королем Карлом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Впервые за последние четыре года монарх смог увидеть своих внуков.

Что чувствует принц Гарри после встречи с королем Карлом

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

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Express: принц Гарри чувствует воодушевление после встречи с королем Карлом

Принц Гарри почувствовал себя «воодушевленным, очень счастливым и по-настоящему заряженным энергией» после недавней встречи с королем Карлом III в Великобритании. Об этом сообщило Express.

Частное мероприятие состоялось на прошлой неделе в резиденции Хайгроув-хаус во время пятидневного визита герцога Сассекского на родину. Поездка была приурочена к началу годового отсчета до старта «Игр непобежденных», которые должны пройти в Бирмингеме.

Как подчеркивают источники из окружения принца, несмотря на позитивный настрой после беседы с отцом, Гарри отметил, что возвращение его семьи в Великобританию прошло «не совсем так, как он планировал».

В ходе этого визита король впервые за последние четыре года смог лично увидеть своих внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет. На встрече также присутствовали Меган Маркл и королева Камилла.

Букингемский дворец подтвердил факт общения только после того, как мероприятие завершилось, назвав его «частным семейным событием».

Представители обеих сторон предпочли не разглашать подробности разговора, сохраняя атмосферу секретности вокруг воссоединения родственников.

Отмечается, что приезд Сассекских сопровождался определенными сложностями в организации и вопросах безопасности. Первоначально предполагалось, что Меган Маркл будет сопровождать супруга на мероприятиях в Бирмингеме. Однако в последний момент она отменила эти планы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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