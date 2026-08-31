Спалил? Отказ целоваться на концерте Басты вызвал скандал в сети

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 1 470 0

Рэперу удалось уличить мужчину в неверности?

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На концерте Басты камера выцепила парочку, которая отказалась целоваться

В прошедшие выходные в Москве состоялись концерты рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.). После выступления разгорелся нешуточный скандал. Неприятная сцена, произошедшая в зале, заставила всех присутствующих вспомнить инцидент, произошедший на концерте Coldplay в 2025 году.

Фото и видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ruВ «Лужниках», где проходило выступление российского исполнителя, как и на концерте британской рок-группы, была установлена «камера для поцелуев». В какой-то момент она «поймала» одну из парочек. Всем присутствующим было очевидно, что мужчина и женщина, оказавшиеся в кадре, пришли вместе. Однако на камеру нежность друг к другу они проявлять не захотели. Кроме того, казалось, что молодые люди изо всех сил стараются сделать вид, что они вовсе незнакомы. Из-за этого люди в соцсетях решили, что у парочки интрижка, а мужчина, вероятно, женат.

Блогер Юлия, которая одна из первых разместила на своей странице в соцсети то самое скандальное видео, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, что, когда кадры с концерта Басты стали вирусными, то с ней связался герой всей истории.

Выяснилось, что мужчину зовут Андрей. На концерт Басты он пришел вместе со своей бывшей девушкой. Молодые люди расстались в прошлом году. Сейчас у них «подвешенные» отношения. Поэтому, собственно, и целоваться на публику они отказались.

По словам Андрея, он не женат. Его бывшая тоже одинока.

История с Coldplay

В 2025 году на концерте группы Coldplay камера для поцелуев поймала двух людей, и они начали от нее прятаться, а потом оказалось, что это Энди Байрон, генеральный директор IT-стартапа Astronomer, и HR-директор Кристин Кэбот, и у них роман при наличии супругов. Скандал окончился разводом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

17:00
Упражнения со скандалом: почему школьник не хочет делать домашнее задание
16:57
Поставить на паузу: россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры
16:49
Шары решили: Анна Седокова рассказала, почему вышла замуж в первый раз
16:34
Евросоюз может включить 1,6 тысячи лиц в новый пакет санкций против России
16:31
Патрушев: Запад пытается помешать развитию логистики и безопасности в Арктике
16:27
Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в ХМАО

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
«Уйду на пенсию»: что сделает рэпер Мот, если жена станет популярнее
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео