Собянин: Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Столичные наработки уже применяют в сотнях населенных пунктов страны.

Как Москва обучает врачей по всей России инновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ежегодно более 1,5 тысячи медиков из российских регионов приезжают на стажировки в столичные больницы и научные центры. О масштабах обмена опытом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Специалисты осваивают современные методы диагностики и лечения, а также знакомятся с организацией работы московской системы здравоохранения.

«Они проходят обучение по самым разным направлениям, в том числе роботической хирургии, УЗИ, детской дерматологии, трансфузиологии», — рассказал мэр.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы уже стал площадкой для специалистов и управленцев более чем из 30 субъектов России. Руководители региональных центров изучают здесь принципы поиска и оценки сотрудников, систему подготовки медицинских кадров и способы дальнейшего профессионального развития работников.

Для отдельных территорий столица формирует программы с учетом их конкретных запросов. Так, в совместном проекте с Ямало-Ненецким автономным округом профессиональную оценку прошли свыше 300 врачей, среди которых педиатры, терапевты и акушеры-гинекологи.

По результатам каждому специалисту составили персональный учебный план, включающий теорию и занятия на симуляционном оборудовании. Отдельный обмен опытом организовали и для Республики Саха (Якутия).

Получать новые знания можно и без поездки в Москву. На цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия» врачам из других регионов доступны профильные конференции и дискуссии. Благодаря такому формату столичные медицинские практики уже распространяются в 550 населенных пунктах России.

Кроме того, с 2025-го Москва предоставляет субъектам готовые решения для развития здравоохранения. Регионы могут бесплатно использовать столичные проекты по созданию потоковых эндоскопических центров, а также центров ментального и женского здоровья вместе с необходимыми организационными материалами.

Ежегодно Департамент здравоохранения Москвы готовит более 30 методических рекомендаций для совершенствования клинической работы. Столичные эксперты также помогают субъектам выстраивать долгосрочные стратегии: проводят аудит по запросу регионов, оценивают перспективы развития системы и предлагают меры для повышения ее эффективности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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