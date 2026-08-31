Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры глав двух государств проходят на полях саммита. Это второй очный контакт Путина и Си Цзиньпина в 2026 году: предыдущая встреча состоялась в мае в Пекине во время официального визита российского президента в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал, что программа саммита ШОС включает переговоры российского президента также с представителями Индии, Казахстана и других стран. Владимир Путин также проведет двусторонние встречи с лидерами государств, участвующих в мероприятии.

К саммиту в Бишкеке подготовили обновленную городскую инфраструктуру. В частности, в столице Киргизии появилась система «умных» светофоров с датчиками, камерами и искусственным интеллектом для регулирования движения.

Специально к международной встрече построили конгресс-холл «Ырыс Ордо» площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Главный зал рассчитан на 1200 человек, также предусмотрены пресс-центр и восемь гостевых домов для делегаций.

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