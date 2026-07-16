Граждан Израиля будут депортировать из Малайзии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Государства не поддерживают дипломатических отношений.

Малайзия депортирует израильтян

Фото: www.globallookpress.com/Chong Voon Chung

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Граждане Израиля будут депортированы из Малайзии. Об этом телеканалу Astro Awani заявил премьер-министр азиатской страны Анвар Ибрагим.

«Мы проводим расследование. <…> Мы этого не допустим. Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы», — сказал глава государства.

Уточняется, что в министерство внутренних дел Малайзии обратились власти штата Джохор. Они хотят инициировать расследование по сообщениям в социальных сетях о том, что в страну проникли израильтяне. Более того, они приняли участие в местном образовательном проекте.

Предполагается, что израильтяне воспользовались двойным гражданством и въехали в Малайзию по паспортам других стран. Премьер-министр добавил, что силовые ведомства уже начали проверять эту информацию.

Два государства не имеют дипломатических отношений. Кроме того, Малайзия поддерживает Палестину и резко осуждает действия Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малайзия является надежным партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани. В рамках этого мероприятия лидеры двух стран провели встречу.

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