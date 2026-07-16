Сотрудницу банка обвинили в хищении 69 миллионов рублей у участников СВО

Сотруднице одного из российских банков предъявлено обвинение в хищении денежных выплат, предназначенных военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, женщина входила в состав организованной преступной группы и использовала служебное положение для получения сведений о поступлении выплат военнослужащим. Эти средства были предусмотрены при заключении первого контракта о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции.

Следователи установили, что в течение 2025 года участники группы оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на перевод денежных средств. После этого, как утверждает СК, сотрудница банка регулярно переводила деньги на счета соучастников. В дальнейшем похищенные средства обналичивали и распределяли между участниками группы.

Общая сумма ущерба, по данным следствия, превысила 69 миллионов рублей. В СК сообщили, что женщине предъявлено обвинение. Также суд по ходатайству военных следователей наложил арест на имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов для обеспечения возможных имущественных взысканий.

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