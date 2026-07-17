Невосполнимая утрата: четырехлетний ребенок умер во время стоматологической процедуры

Mirror: четырехлетний ребенок умер во время стоматологической процедуры

В американском штате Техасе врачу-стоматологу предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку, повлекших смерть четырехлетней девочки. Об этом сообщило Mirror.

По данным полиции, 48-летняя женщина была задержана после тщательного расследования инцидента, произошедшего во время стандартной процедуры по подрезанию уздечки языка.

«На основании собственных заявлений врача, слов ее сотрудников и заключений медицинских экспертов я пришел к выводу, что имела место очевидная халатность, которая и стала причиной смерти», — отметил следователь.

Согласно материалам дела, судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка скончалась от токсического действия анастезии.

Содержание препарата в крови ребенка составляло 793 нанограмма на миллилитр, в то время как терапевтическая доза для взрослого человека колеблется в пределах от 200 до 500 нанограмм.

Специалисты отметили, что введенное количество лекарства могло стать смертельным даже для зрелого мужчины. Помимо опиоида, обвиняемая применяла другие седативные средства и закись азота, однако не обеспечила надлежащего наблюдения за состоянием пациентки.

Когда девочка перестала реагировать, своевременная экстренная помощь оказана не была.

Женщина была освобождена под залог. В случае признания вины ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а также крупный денежный штраф.

Семья погибшей, которую близкие описывают как жизнерадостную и добрую девочку, организовала сбор средств для покрытия расходов.

Расследованием занималось подразделение по борьбе с преступлениями против детей. Мать погибшей отметила, что присутствие дочери всегда наполняло комнату светом, и внезапная потеря ребенка во время банальной стоматологической манипуляции стала для всех невосполнимым ударом.

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