МЧС ликвидирует пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах

Горит промзона в городе Бронницы Московской области. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Бронницы, Производственный проезд», — гласит публикация управления экстренного ведомства в МАКС.

По прибытии первых бригад пожарных было установлено, что горение охватило открытую территорию в промзоне. От огня пострадали несколько автомобилей. К тушению привлекли около 60 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее пожар тушили на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске. На место были направлены девять автоцистерн и две автолестницы.

Власти Красногорска сообщили, что пожар благополучно локализовали и потушили. Пострадавших не было. До этого на строительном рынке в Балашихе также произошел крупный пожар. МЧС локализовали очаг пламени на площади в 1350 квадратных метров. К тушению были привлечены 51 человек и 16 единиц техники. До этого 19 июня в подмосковных Мытищах загорелся шестиэтажный хостел в котором находилось 500 человек.

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