Стыд преследует: как роман с мужчиной вдвое старше разрушил жизнь женщины

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

В 19-й день рождения возлюбленный с разочарованием отметил, что она «стареет».

Большая разница в возрасте: что делать если партнер старше

Фото: 5-tv.ru

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Telegraph: роман с мужчиной вдвое старше разрушил жизнь женщины

Травмирующий опыт отношений с большой разницей в возрасте продолжает преследовать женщину даже спустя два десятилетия. Об этом сообщило The Telegraph.

История началась более 20 лет назад, когда 18-летняя девушка познакомилась в спортивном зале с инструктором по боевым искусствам. Мужчина, которому на тот момент было 37 лет, сразу выделил юную ученицу среди толпы, окружив ее чрезмерным вниманием. Он делал комплименты и говорил об их «невероятной химии».

Героиня признается, что в силу эмоциональной незрелости и желания быть особенной она быстро попала под обаяние харизматичного наставника.

Он забирал ее из родительского дома на дорогом автомобиле, возил по живописным местам и обещал совместное будущее, включая покупку общего дома.

Однако за красивым фасадом скрывались тревожные сигналы: негативные отзывы о бывшей жене и детях, один из которых был всего на четыре года младше самой девушки, а также пренебрежительные комментарии о внешности других женщин.

Спустя несколько месяцев отношения перешли в интимную фазу, но именно тогда начали вскрываться неприятные факты. Выяснилось, что мужчина все еще проживает со своей бывшей партнершей, оправдывая это общим бизнесом и большими размерами дома.

Автор материала вспоминает, как на ее 19-й день рождения возлюбленный с разочарованием отметил, что она «стареет».

Психологическое давление и манипуляции привели к циклу расставаний и примирений. Точка была поставлена лишь тогда, когда мужчина прямо заявил о нежелании менять образ жизни.

Сейчас героиня воспитывает четверых детей и поддерживает общественные кампании за изменение законодательства о возрасте согласия. Она хочет защитить молодежь от подобных манипулятивных союзов, в которых разница в возрасте и власти делает невозможным равноправный диалог.

Она подчеркивает, что чувство стыда и ощущение того, что ее использовали, сохраняются по сей день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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