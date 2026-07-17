Новый шанс обнаружить инопланетян: найдена суперземля с атмосферой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 695 0

Астрономы применили инновационный метод поиска гелия в верхних слоях воздушной оболочки.

Есть ли планеты с атмосферой как на Земле

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: найдена супер-Земля с атмосферой

Ученые из Гарвардского университета обнаружили потенциально обитаемую суперземля в 48 световых годах от нашей системы. Об этом сообщило Daily Mail.

Экзопланета, получившая название LHS 1140 b, вращается вокруг красного карлика в так называемой «зоне златовласки», где температурные условия позволяют воде сохраняться в жидком виде.

Главным достижением исследователей стало подтверждение наличия у этого небесного тела собственной атмосферы, что является критически важным фактором для возникновения жизни.

Наличие газовой оболочки на каменистом объекте в обитаемой зоне зафиксировано впервые в истории астрономии.

«Атмосфера необходима для планеты, чтобы она могла поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем», — отметил руководитель научной группы доктор Коллин Черубим.

Исследование проводилось с использованием высокоточного спектрографа WINERED в обсерватории Магеллан, расположенной в Чили.

Астрономы применили инновационный метод поиска гелия в верхних слоях воздушной оболочки, так как сигналы других веществ, например углекислого газа, зафиксировать гораздо сложнее даже при помощи мощных орбитальных телескопов.

По оценкам экспертов, масса найденного мира в 5,6 раза превышает земную, а его радиус больше нашего в 1,7 раза. Соавтор работы Шрейас Виссапрагада отметил, что обнаружение следов гелия, покидающего планету, стало неоспоримым доказательством того, что газовый слой сохраняется на LHS 1140 b уже более трех миллиардов лет.

Ученые планируют продолжать наблюдения, чтобы детально изучить состав атмосферы и найти признаки биологической активности. Ранее подобные каменистые миры считались распространенными, но вопрос сохранения ими пригодной для дыхания среды оставался открытым до этого момента.

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