Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии

Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила его мать в беседе с 5-tv.ru.

Ремесло ранее неоднократно способствовал работе российских правоохранительных органов по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов, однако в середине марта неожиданно выступил против правительства и Вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный приговор актеру Артуру Смольянинову* по аналогичному делу. Решение осталось в силе. Артисту назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года.

Смольянинов был признан виновным по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России», причем дело было квалифицировано как совершенное группой лиц на почве политической ненависти.

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