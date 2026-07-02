Суд признал законным приговор актеру Смольянинову*

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Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Мосгорсуд не стал смягчать ранее назначенное актеру наказание по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Суд подтвердил законность восьмилетнего срока Смольянинова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на заочный приговор актеру Артуру Смольянинову* и оставил его без изменений. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года. Хотя прокуратура запрашивала 9 лет и 10 месяцев колонии, суд посчитал восьмилетний срок соразмерным содеянному.

Смольянинова* признали виновным по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — за публичное распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России. Дело квалифицировано как совершенное группой лиц на почве политической ненависти.

Заочный арест фигуранту был избран еще в октябре 2024 года. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения меры пресечения или наказания — все ранее установленные ограничения сохранены. Артист объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что в России возбудили уголовное дело в отношении комика Александра Долгополова* — по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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