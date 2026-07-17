В Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Зимой они будут работать как катки, а летом — как пространства для командных игр.

Где и когда сделают круглогодичные площадки в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Собянин: в Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата

Работы по созданию новых круглогодичных спортивных площадок ведутся по 23 адресам. Уже открыты 11 таких объектов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Одна из них находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны. <…> Каждую неделю новую спортплощадку посещают свыше двух тысяч жителей», — говорится в публикации.

Площадка в районе Косино-Ухтомский появилась в ноябре 2025 года. На территории разместили многофункциональный павильон с раздевалками, кафе с летней верандой, медицинским постом, комнатой охраны, туалетами и подсобными помещениями.

Объект оснастили инженерными системами, освещением, видеокамерами, оборудованием для ледового поля и хоккейными бортами с подсветкой. Также здесь установили трибуны для зрителей и закупили спортивный инвентарь.

Зимой на площадке работал каток площадью 1800 квадратных метров, где можно было заниматься фигурным катанием и хоккеем.

Сейчас пространство переведено в летний режим: жители могут играть в баскетбол, мини-футбол, флорбол и другие командные виды спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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