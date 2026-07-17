Жена одного из спасших девочку в Константиновке бойцов хочет взять ее под опеку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 76 0

Ребенок почти месяц самостоятельно выживал в зоне боевых действий.

Что с девочкой из Константиновки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Девочку из Константиновки хочет взять под опеку жена одного из спасших ребенка военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя органов опеки.

«Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки», — сказал источник.

Также в ведомстве добавили, что состояние найденной в Константиновке десятилетней Софии стабильное, но с ней все еще продолжают работать специалисты.

Российские военнослужащие обнаружили одинокую девочку в подвале разрушенного дома. Оказалось, что мать ребенка умерла, отца она не помнит. А бабушка с дедушкой погибли. Они получили ранения в результате атаки на их дом украинского дрона. В итоге Софии пришлось самостоятельно выживать почти месяц.

Бойцы взяли над ней шефство: охраняли и носили продукты. При первой возможности солдаты эвакуировали ребенка из зоны боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки. Гражданские написали просьбу о помощи на куске картона, который заметил дрон РФ. После была проведена операция по спасению семьи.

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