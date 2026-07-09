Российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки

Иногда, чтобы тебя услышали, достаточно нескольких слов написанных на куске картона. Семья из Константиновки решилась на отчаянный поступок — они вывесили самодельный плакат с просьбой о помощи и стали ждать. Их заметил наш беспилотник. А затем началась эвакуация, где малейшая ошибка могла стоить человеческих жизней. Территория освобожденного города сплошь заминирована и до сих пор под ударами ВСУ. Детали этой уникальной операции ее участники рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву.

Юлия говорит: самое страшное было — открыто попросить о помощи. Ведь она не знала, как отнесется к этому российская армия и что в ответ предпримет ВСУ. Могли и обстрелять, и даже попытаться гарантированно убить за то, что целая семья хочет на российскую сторону.

«Это было так эпично, это были сумерки. Вышли. Я беру этот плакат. Показываю, дрон такой летит» — рассказала жительница Константиновки Юлия.

Плакат «Семья с ребенком» нарисовали на куске картона и автомобильного тента. Воззвание к своим достигло адресата почти немедленно. Юлия, ее дочь София и муж Владислав были сняты на камеру дрона Южной группировки войск, и военные стали разрабатывать план их спасения.

«Туда я направил своего человека, который находится непосредственно там, на ЛБС. Он с ними встретился, вошел в визуальный и голосовой контакт», — рассказал командир 6-й роты полка 1194 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Барьер».

Визуальный контакт — это значит, что наши военные находились где-то в этом районе, а Юлия с домочадцами, как робинзоны, на острове среди бескрайних минных полей, в местности, все еще обстреливаемой украинскими войсками. Матери семейства скинули рацию. Вышли на связь.

«Сколько вас человек, ранены не ранены. Я перечисляю, связь плохая, я вот так вся дрожу», — вспоминала Юлия.

Дальше — подробное инструктирование и план маршрута, свернуть с которого невозможно. Дочь Юлии держалась молодцом.

— Страшно было, но я это держала в себе.

Путь прорабатывали с учетом быстро меняющейся обстановки. Важно было довести группу без потерь до так называемой «точки стабилизации», в которой находился медицинский работник.

«Медик свою работу сделал. Все, доложили, что они в порядке, состояние у всех удовлетворительное. И дальше мы уже их выводили до автотранспорта нашего», — добавил «Барьер».

И вот, уже только выгрузившись из машины, Юлия вздохнула. Ее муж и ребенок в безопасности. А новая Родина встретила приветливо.

«Мы встретили ребят, не знаю каких, они ребенку давали конфеты. Предлагали воду, чай. Вся российская армия, которую мы встречали, все спрашивали: чай, вода. Такой позитив», — поделилась Юлия.

Из Константиновки, которая теперь под контролем нашей армии, сейчас продолжается вывод гражданского населения. Ведь город продолжает находиться под обстрелом ВСУ, жить там небезопасно. Поэтому провожают и несут — некоторых буквально на руках.

Люди измождены, но рады. Про свои последние месяцы под присмотром ВСУ рассказывают много интересного. Константиновку удерживали боевики из других областей Украины. Местные для них просто не существовали.

— Им было запрещено общаться с гражданским населением. Они либо нейтрально, либо обходили стороной.

Наши военные обнаружили в разрушенном городе девочку, которая осталась без родителей. Ребенка накормили и приютили. Вероятно, в ближайшее время судьбой подростка займутся органы опеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.