Покупателей все меньше: почему торговые центры России теряют посетителей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 81 0

Эксперты объяснили, почему привычный формат шопинга постепенно уступает другим способам покупок.

Почему россияне перестали ходить в торговые центры причина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россияне все реже ходят за покупками в торговые центры

Посещаемость российских торговых центров продолжает снижаться. Как сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование Focus Technologies, за семь лет поток посетителей сократился более чем на четверть.

По итогам первых 28 недель 2026 года в среднем на каждую тысячу квадратных метров арендуемой площади приходилось 356 человек в день. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 486 человек. В Москве динамика оказалась схожей — посещаемость снизилась с 505 до 382 человек, что соответствует падению на 24%.

Аналитики отмечают, что меняется не только количество посетителей, но и их покупательские привычки. Несмотря на то что одежда и обувь по-прежнему остаются основными товарными категориями для торговых центров, россияне стали приобретать их заметно реже.

По данным сервиса «Чек Индекс», в первой половине 2026 года число покупок одежды и обуви сократилось на 10%. При этом медианная сумма чека, наоборот, увеличилась на 7% и достигла 3129 рублей.

Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами. Среди них — стремление покупателей экономить, рост популярности интернет-магазинов, а также перераспределение спроса в пользу районных торговых объектов, стрит-ритейла и коммерческих помещений в жилых комплексах.

На этом фоне владельцы торговых центров все чаще пересматривают концепцию своих объектов, делая ставку не только на магазины, но и на развлечения, сервисы и повседневные услуги, чтобы привлечь посетителей.

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