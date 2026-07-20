Кличко выступил против Зеленского на волне протестов на Украине

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Политический кризис в стране только усиливается после увольнения министра обороны Федорова.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk; 5-tv.ru

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На Украине усугубляется политический кризис. Против Владимира Зеленского на волне масштабных акций протеста снова выступил один из его давних оппонентов — Виталий Кличко.

В интервью немецким журналистам мэр Киева прокомментировал увольнение министра обороны Федорова, за которого активно выступают европейские политики.

«Существует немало примеров политиков, которые обретали высокую популярность и внезапно начинали восприниматься как угроза в контексте возможных выборов», — заявил Кличко.

Отмечается, что это уже не первое увольнение по политическим мотивам: в числе тех, кого Зеленский воспринимает как угрозу, называют и Валерия Залужного — бывшего главкома ВСУ отправили в качестве посла в Лондон еще два года назад, но в прошлом месяце стало известно о том, что он готов участвовать в президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным газеты The Financial Times, Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Это решение, как пишет издание, может быть связано с обострением ситуации внутри украинского военного руководства на фоне протестов, вызванных увольнением министра обороны Михаила Федорова.

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