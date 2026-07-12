Польша лишила Зеленского ордена Белого орла за героизацию нацистов

Правовая система самой Украины мне отчетливо напоминает болото: муть, заросли, какая-то жизнь там идет, периодически надуваются пузыри, брызги от которых разлетаются на соседей. А при попытке найти источник «загрязнения» — лишь круги на поверхности.

По такой схеме развивается история с терактом в Монако, в результате которого был тяжело ранен украинский бизнесмен и члены его семьи. Женщину, подложившую рюкзак со взрывчаткой, вычислили довольно быстро — украинку Анастасию Березовскую. Пузырь лопнул, на сей раз забрызгав европейскую элиту: Монако — место жительства не для всех. Но тело Березовской с четырьмя пулями в голове нашли в лесу под Киевом.

Удивительно быстро нашли и тех, кто ее устранил, — двух силовиков: один — действующий сотрудник Главного управления разведки, другой — вроде как бывший сотрудник СБУ, то есть контрразведки. У него же в подвале нашли нечто вроде пыточной. Казалось бы, вот оно — болото расступилось и извергло «своих», но нет. Разведчик валит все на контрразведчика, а тот молчит. Кто стоял за убийцами убийцы? Тишина. Болото. Чтобы вывести подобные преступления на чистую воду, нужна сильная политическая воля, которая неожиданно обнаружилась у Варшавы, наконец-то разглядевшей бандеровцев у власти в Киеве.

Сегодня в Польше как раз День памяти жертв Волынской резни — одной из самых страшных трагедий в истории Польши, когда распоясавшиеся украинские националисты на службе у немцев устроили геноцид на «своих», как они считали, территориях.

Сейчас этих убийц и их единомышленников на Украине называют героями и готовы перезахоронить в пантеон на территории Киево-Печерской лавры. То есть разместить рядом со святыми — убийц. Пожалуй, даже для болота это слишком. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков продолжит тему.

Польский депутат рвет флаг запрещенной у нас ОУН-УПА* в Европарламенте. Украинские беженцы расклеивают листовки с Бандерой по Варшаве. Буданов** говорит об эскалации с западным соседом.

«Мы не приняли ультиматум от России, Польша слабее них. Украина не примет ультиматумы ни от кого в этом мире», — заявил руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов.

А Зеленский и Навроцкий битый час на саммите НАТО пытались утрясти исторические вопросы.

«Нам не удалось решить исторические вопросы на этой встрече. Для меня вопросы Украинской повстанческой армии, ее символы не предмет торга», — выразил президент Польши Кароль Навроцкий.

Камень преткновения — Волынская резня. В 1943 году украинские националисты вырезали больше 500 польских поселений. Жертвами запрещенной ОУН-УПА стали по разным данным от 60 до 100 тысяч поляков. Не щадили ни женщин, ни детей.

«Находили женщин, беременных женщин, у которых разрезан живот. Плод выкинут, а туда забито стекло или кошку туда засовывали в живот беременной женщины. То есть это невообразимо, сдирали кожу, скальпы», — вспоминает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По Волынской резне есть доклады агентов советских спецслужб, показания самих палачей, которых в итоге поймали, есть еще и свидетельства тех, кто смог выжить. Даже читая это, кровь стынет в жилах: «поймали нашего отца и топором отрубили ему голову», «выковыряли глаза, а потом живого перерезали пилой», «топорами убили родителей, а пятерых детей положили рядом, обложили соломой из матрасов и подожгли», «грудные младенцы были прибиты к столам кухонными ножами».

После убийств села сжигали дотла. Планы украинских националистов по этническим чисткам поляков на украинских землях были разработаны еще в 1938 году в их военной доктрине.

«Это было заранее спланированное преступление. Украинские националисты подошли, что называется, с третьего подхода. Часть поляков должна была быть уничтожена, а часть должна была бежать с территории, которую украинские националисты считали своей», — объясняет директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

В Польше массовую резню называют геноцидом, проводят марши памяти жертв. На Украине — свои марши памяти. Нацистов. А истребление поляков называют просто трагедией, намекают, что Волынскую резню уже пора бы забыть.

«Для украинцев это эпизод истории, к тому же мы мало его помним, потому что он был локальным», — сказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

«Они говорят, что все это геноцид по отношению к полякам. Ну, это примитивная советская пропаганда», — выразился исследователь истории украинского национального движения Владимир Вятрович.

Все эти годы поляки якобы не замечали национализм на Украине. Спонсировали его. Отправляли своих наемников. Ни шевроны боевиков, ни марши во Львове их как будто бы не смущали. Русофобский национализм полякам был выгоден, чтобы ослабить влияние России. В 2023 году даже планировали заключить договор о добрососедских отношениях и стереть границы с Украиной. Но тогда помешало зерно.

«Отношения с Польшей серьезно обострились, когда украинское зерно буквально затопило европейский рынок, а Польша — один из главных конкурентов в этой сфере», — рассказал депутат Национального собрания Франции от седьмого избирательного округа Парижа Грегуар Перо.

Но именно сейчас их потрясло поведение киевского режима и лично Зеленского, который присутствовал на торжественном перезахоронении останков одного из руководителей запрещенного ОУН — террориста, который устроил геноцид поляков. В довесок Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев», опять же запрещенного УПА. За такую наглость президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

«Кароль — это не его должность, это его имя», — высказался Зеленский.

Зеленский без националистов не может — опираясь на них, он удерживает власть и ведет войну. Но почему поляков озарило именно сейчас? Там новый президент и его партия в оппозиции к премьеру. А нерешенные исторические вопросы — как раз та тема, на которой можно заработать политические очки.

«Они опасаются, что в итоге начнется конфликт между Украиной и Польшей. В самой Польше много людей, не доверяющих украинцам», — объявила писательница, член аргентинского антифашистского сопротивления 1970-х годов Сара Розенберг.

А еще героизация нацистов в Киеве — один из предлогов заблокировать Украине путь в ЕС, таким образом отсечь конкурента в сельхозсфере и слезть с поддержки Незалежной, чтобы не отправлять им помощь.

«Поляки хотят тихо выскользнуть из этой войны. Сейчас они используют эти события как предлог, чтобы заявить: все, мы прекращаем, мы больше не хотим финансировать», — отметила представитель Испанского института геополитики Хосе Алсина.

Но почему-то поляки забывают, с кем имеют дело, и что украинцам все сходит с рук. И теракт в Монако, и взрывы в порту Констанца, и «Северные потоки», и погибшие на танкере в Азовском море азербайджанцы. Они уже угрожали Орбану.

«Мы дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на их языке», — сказал Зеленский.

Угрозы сыпались другим европейским спонсорам малой величины.

«Придет уже не украинский посол — прилетит украинский дрон. И это может плохо закончиться», — выражает опасения военнослужащий ВСУ Юрий Сиротюк.

И теперь неонацисты, воспитанные на прославлении предков-нацистов, угрожают полякам.

«К чему может привести эта истерия Польши? К тому что украинцы устроят погромы в Варшаве, нас там много», — ответил исследователь истории украинского национального движения Владимир Вятрович.

Но пока получается наоборот. Во Вроцлаве толпа поляков избила украинца за мову. А на этих кадрах местные активисты ворвались в офис к украинской релокантке.

На официальном уровне в польском сейме Волынь называют Восточной Малопольшей. Поляки точно помнят, что эти земли когда-то были их. В том числе и Галичина. Так же, как и Венгрия помнит про Закарпатье. Поэтому не исключено, что специально играют на Волыни.

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* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

