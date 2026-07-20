Стала известна причина смерти администратора Ленинградского рок-клуба Андрея Бурлаки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 99 0

Журналист провел в реанимации 12 суток, продолжая бороться за жизнь.

Причина смерти журналиста Бурлаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Журналист и администратор Ленинградского рок-клуба Андрей Бурлака умер от инсульта

Музыкальный журналист и главный летописец отечественной рок-музыки Андрей Бурлака скончался утром 19 июля после продолжительной борьбы за жизнь. Об этом aif.ru сообщили в его окружении.

«У него был инсульт», — рассказал собеседник издания.

Родственники 70-летнего журналиста уточнили хронологию трагических событий. Двадцатого мая Бурлака вышел из дома в сторону метро, но по дороге ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали инсульт и экстренно провели операцию по удалению трех тромбов.

После этого журналист 12 суток находился в реанимации. Позже его перевели в Максимилиановскую больницу, однако спасти журналиста медикам так и не удалось. О дате и месте прощания родные обещают сообщить дополнительно.

Андрей Бурлака навсегда вошел в историю как создатель легендарного самиздат-журнала «РИО» и администратор Ленинградского рок-клуба. Свою известность он закрепил как автор фундаментального трехтомника «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965—2005».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна причина смерти журналиста Сергея Шолохова.

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