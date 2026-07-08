Стала известна причина смерти сооснователя группы «Песняры» Владислава Мисевича

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 665 0

Трагедия произошла после того, как 81-летний музыкант вернулся домой с прогулки на роликовых коньках.

Из-за чего умер участник группы Песняры Владислав Мисевич

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Сооснователь «Песняров» Владислав Мисевич умер из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти сооснователя знаменитого музыкального коллектива «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб. Об этом сообщил коллега артиста Валерий Дайнеко в бесде с Onlíner.

Трагедия произошла после того, как 81-летний музыкант вернулся домой с прогулки на роликовых коньках вечером в понедельник, 6 июля.

По словам Дайнеко, который общался с вдовой покойного Ольгой, после физической нагрузки Мисевич решил принять контрастный душ. Сразу после водных процедур состояние артиста резко ухудшилось.

Проблемы с сосудами, по словам коллеги музыканта. беспокоили Владислава Мисевича еще с детства. Однако он старался вести активный образ жизни и постоянно занимался спортом.

Дайнеко подчеркнул, что музыкант находился в прекрасной физической форме и не отказывал себе в движении.

Зимой сооснователь «Песняров» регулярно посещал каток или катался на лыжах, а в теплое время года предпочитал ролики. Несмотря на такой бодрый настрой, организм не выдержал нагрузки.

О смерти почетного деятеля культуры в возрасте 81 года стало известно 7 июля. Церемония прощания с легендарным участником ансамбля должна состояться в четверг, 9 июля.

Владислав Мисевич был признан заслуженным артистом Белорусской ССР еще в 1979 году и являлся одной из ключевых фигур в истории советской и белорусской эстрады. Творческий путь музыканта был неразрывно связан с развитием «Песняров» с самого момента основания коллектива.

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