Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 99 0

Музыканта отметили за многолетнюю творческую деятельность и достижения в искусстве.

Какие ордена есть у Газманова

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РФ Олегу Газманову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства уже опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что награда вручена «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Газманов является композитором, артистом-вокалистом и членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Нынешняя награда стала очередной в списке государственных заслуг музыканта. Он уже был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени народному артисту РФ Юрию Антонову и народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной.

Кроме того, народный артист РФ и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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