Путин вручил государственные награды Надежде Бабкиной и Юрию Антонову

Президент России Владимир Путин 21 мая в Кремле вручил государственные награды известным деятелям культуры. Народный артист РФ Юрий Антонов и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства подчеркнул, что их творчество вдохновляет россиян, и в этом — огромная ценность искусства и их талантов.

«В этом огромная ценность искусства и ценность ваших талантов», — сказал Владимир Путин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст получил орден «За доблестный труд».

Ранее, 8 мая, Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову, а также артистке театра «Кремлевский балет» Олесе Рослановой, артисту балета Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра Башкортостана Линару Ахметвалиеву.

