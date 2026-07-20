Неожиданные звезды и тысячи зрителей: чем удивил VK Fest 2026

VK Fest 2026 собрал 85 тысяч гостей в Москве

В Москве завершился VK Fest 2026, за два дня его на ВДНХ посетили 85 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В этом году фестиваль прошел в четырех городах России — Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. За полтора месяца площадки фестиваля посетили сотни тысяч гостей, а на сценах выступили более 300 артистов, музыкальных коллективов, блогеров и представителей шоу-бизнеса.

«В этом году VK Fest подтвердил звание самого масштабного и медийного фестиваля России. Мы не перестаем лайкать бесконечный поток ваших завирусившихся видео, историй, постов — их сотни и тысячи. Эта отдача говорит о том, что мы действительно создаем тренды, даем вам поводы для новостей, мемов и просто классного контента», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В Москве фестиваль установил рекорд по количеству секретных гостей. Перед зрителями выступили музыкант Ваня Дмитриенко, заслуженный артист России Дима Билан и рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — Прим.ред.), а на электронной сцене неожиданным участником стал белорусский хард-техно-дуэт POLICE IN PARIS.

Одной из главных площадок стала Синяя дорожка, где появились заслуженная артистка России Катя Лель, рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов — Прим.ред.), певец Прохор Шаляпин, блогер Оксана Самойлова и другие знаменитости.

В рамках фестиваля прошли музыкальные коллаборации, встречи с блогерами, спортивные и образовательные мероприятия. Более 400 участников подготовили активности для посетителей, включая игровые зоны, технологические площадки, мастер-классы и семейные развлечения.

Трансляция VK Fest в официальном сообществе фестиваля набрала более 18 миллионов просмотров.

В Санкт-Петербурге фестиваль посетили 70 тысяч человек, в Нижнем Новгороде были проданы все 18 тысяч билетов, а в Казани впервые открылась татарская сцена.

Ранее 5-tv.ru показал самые яркие образы знаменитостей на синей дорожке VK Fest 2026. В объектив попали самые обсуждаемые выходы звезд.

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