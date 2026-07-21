Артиллеристы уничтожили позиции украинских боевиков в Запорожской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; МИнобороны РФ; 5-tv.ru
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«Гиацинт-К» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области
Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки «Восток» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы получили координаты и нанесли удар.
Управление велось с командного пункта через оптико-волоконные и спутниковые каналы связи. В результате уничтожены пункты управления, операторы и инженеры БПЛА ВСУ, что ослабило воздушную разведку противника и его возможность наносить удары.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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