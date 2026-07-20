В Рязани фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после финала ЧМ-2026

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 65 0

Эмоции вышли за пределы спора о командах.

В Рязани фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В одном из баров Рязани фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины. Конфликт между ними произошел после финала чемпионата мира — 2026.

Мужчина, поддерживавший испанскую сборную, после окончания матча начал оскорблять болельщицу аргентинской команды. Девушка не сдержалась и ударила его по лицу, после чего мужчина ответил ударом ладонью и разбил оппонентке нос.

В результате инцидента у женщины диагностировали ушиб спинки носа и мягких тканей лица. Перелома врачи не обнаружили. После короткой потасовки конфликт прекратился. Личность мужчины, участвовавшего в драке, пока не установлена.

Ранее группа российских туристок заявила о нападении в одном из пятизвездочных отелей Грузии. По словам одной из девушек, причиной конфликта стала русская речь. Неизвестный мужчина узнал, что девушки разговаривают между собой на русском языке, после чего пришел к их номеру и начал вести себя агрессивно. Где именно они проживали, он смог узнать у сотрудников стойки регистрации.

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