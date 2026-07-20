Стало известно, куда отправится Блиновская после выхода на свободу

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 659 0

Блогер сейчас сидит в тюрьме по делу об отмывании денег и незаконном обороте средств.

Где будет жить Блиновская после освобождения

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После освобождения Елена Блиновская может поселиться в родительской квартире

Блогер Елена Блиновская после освобождения из колонии, вероятнее всего, первое время будет жить по адресу своей регистрации — в квартире родителей в Москве. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Речь идет о квартире на улице Шаболовке площадью 36,4 квадратных метра. При этом источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что у семьи Блиновских могут оставаться другие объекты недвижимости, которые не вошли в список арестованного или реализуемого имущества.

В материалах дела упоминаются два машино-места в жилом комплексе «ЗИЛАРТ». По словам собеседника, их наличие может указывать на то, что у семьи есть там и квартира. Она также может стать местом проживания Блиновской после освобождения, поскольку квартира родителей достаточно тесная для всей семьи блогера.

Елена Блиновская в 2025 году получила срок по делу об отмывании денег и незаконном обороте средств. Изначально суд назначил ей пять лет колонии общего режима, однако позже срок был сокращен до четырех с половиной лет. Также суд взыскал в пользу государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блиновская смогла привыкнуть к новой работе в исправительном учреждении. Ее отец Олег Останин рассказал, что дочь работает швеей в колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео