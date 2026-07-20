Умер легенда английского футбола Кевин Киган

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 128 0

Двукратный обладатель «Золотого мяча» несколько месяцев боролся с тяжелым заболеванием.

Умер легенда английского футбола Кевин Киган причина смерти

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/The SWpix.com Archive

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер Кевин Киган, двукратный обладатель Золотого мяча

Бывший футболист и экс-главный тренер сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его семья, слова близких привело издание Sky News.

В заявлении родственников говорится, что в последние минуты жизни Киган находился рядом с женой и дочерьми. Они также поблагодарили врачей, которые занимались его лечением, и попросили уважать право семьи на частную жизнь в этот непростой период.

В начале 2026 года стало известно, что Киган был госпитализирован из-за сохранявшихся болей в области живота. После обследования медики диагностировали у него онкологическое заболевание.

В мае бывший футболист впервые появился на публике после постановки диагноза. Тогда он рассказывал, что лечение дает положительный результат. Киган также с юмором вспоминал разговор с врачом, который оказался болельщиком «Ливерпуля».

Кевин Киган считается одной из главных звезд английского футбола XX века. За игровую карьеру он провел почти 750 матчей на клубном уровне, четыре раза становился чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», а в 1978 и 1979 годах, выступая за немецкий «Гамбург», дважды подряд завоевал «Золотой мяч».

После завершения карьеры игрока Киган работал тренером и в разные годы возглавлял сборную Англии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео