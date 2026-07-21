«В этот раз все получится»: о каких ролях мечтает Нонна Гришаева

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 90 0

Актриса назвала три сценических образа, которые хотела бы воплотить.

Нонна Гришаева рассказала о желанных ролях в театре

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Нонна Гришаева мечтает сыграть Долли в мюзикле «Хэлло, Долли!»

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева рассказала ТАСС о трех сценических ролях, которые хотела бы исполнить.

На протяжении многих лет она мечтала о нескольких образах, однако ранее эти планы не удалось реализовать. Среди них — Салли Боулз из мюзикла «Кабаре» и Элиза Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

«Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле „Кабаре“, но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о „Хэлло, Долли!“. Есть шансы, что в этот раз все получится», — сказала актриса в интервью агентству.

В настоящее время Гришаева задействована в постановке «Вальмон. Опасные связи» Современного театра мюзикла. Она исполняет роль маркизы де Мертей — одной из центральных героинь произведения французского писателя Пьера Шодерло де Лакло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нонна Гришаева стала хозяйкой собаки из приюта. Новый питомец быстро освоился в доме актрисы и начал знакомиться с другими ее животными.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео