«В этот раз все получится»: о каких ролях мечтает Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева мечтает сыграть Долли в мюзикле «Хэлло, Долли!»

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева рассказала ТАСС о трех сценических ролях, которые хотела бы исполнить.

На протяжении многих лет она мечтала о нескольких образах, однако ранее эти планы не удалось реализовать. Среди них — Салли Боулз из мюзикла «Кабаре» и Элиза Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

«Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле „Кабаре“, но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о „Хэлло, Долли!“. Есть шансы, что в этот раз все получится», — сказала актриса в интервью агентству.

В настоящее время Гришаева задействована в постановке «Вальмон. Опасные связи» Современного театра мюзикла. Она исполняет роль маркизы де Мертей — одной из центральных героинь произведения французского писателя Пьера Шодерло де Лакло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нонна Гришаева стала хозяйкой собаки из приюта. Новый питомец быстро освоился в доме актрисы и начал знакомиться с другими ее животными.

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