Спасенный с трассы: актриса Нонна Гришаева взяла собаку из приюта

Актриса Нонна Гришаева взяла домой спасенную с дороги собаку из приюта

В семье заслуженной артистки России Нонны Гришаевой пополнение — актриса взяла из приюта собаку породы чихуахуа по кличке Фредди. Об этом она рассказала подписчикам в Telegram-канале.

Ранее собаку спас водитель грузовика после того, как неизвестные выбросили животное из машины прямо на трассе. По словам артистки, щенок в уязвимый едва не оказался под колесами фуры. Однако водитель успел затормозить, подобрал малыша и передал его в приют, с которым сотрудничает Гришаева. Именно оттуда Фредди и переехал в дом артистки.

Также Гришаева рассказала в блоге, что ее новый питомец отличается ласковым и спокойным характером, что, по ее мнению, не всегда типично для этой породы.

Фото: Telegram/НОННА ГРИШАЕВА/NonnaGrishaeva

В доме любимца встретила такса по имени Петруша, которая живет в семье уже давно. Пока старожил ревнует хозяйку к новичку, но актриса уверена, что со временем питомцы подружатся.

Артистка не впервые взяла животное из приюта. До этого она неоднократно подчеркивала, что помощь бездомным собакам и кошкам для нее является принципиальной позицией. Еще в детстве, выбирая щенка на рынке, она отдала предпочтение самому неприметному и обделенному вниманием. Такой поступок она объяснила тем, что породистых животных и так заберут, а этого могут не выбрать.

Помимо этого, в семье Гришаевой живут еще две кошки и три собаки — все они когда-то оказались на улице.

