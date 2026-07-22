Солнце наносит новый удар: геомагнитный прогноз на 23 июля

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 330 0

Обстановка для метеозависимых остается нерадужной.

Магнитные бури 23 июля 2026 — влияние на Землю и на людей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Лаборатория солнечной активности: ожидается плохая геомагнитная обстановка

В космосе по-прежнему не все спокойно — Земля 23 июля снова столкнется с магнитной бурей, которая окажет негативное воздействие на метеозависимых. Подробнее о ситуации рассказало URA.RU.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что в четверг, 23 июля, ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Индекс солнечной активности ночью составит 3,5 балла, однако после 06:00 мск показатель превысит 4 балла. Активность начнет снижаться в промежутке между 08:00 и 12:00 мск.

Магнитная буря 23 июля

В четверг, 23 июля, геомагнитная обстановка не порадует метеозависимых — вероятность всплеска активности на Солнце составляет 31%, а слабых геомагнитных ощущений — 40%. Индекс Ap сохранится на уровне 15, что говорит о высокой вероятности появления бури.

Рекомендации врачей

По словам врача-кардиолога Марины Орловой, в этот день метеозависимым важно контролировать свое психоэмоциональное состояние и общее самочувствие. Кроме того, таких людей не должны волновать различные прогнозы. Она рекомендует лечиться, внимательно отнестись ко всем советам врачей и на время отказаться от физических нагрузок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Магнитные бури
21 июл
Космическая тишина? Геомагнитный прогноз на 21 июля
14 июл
Неспокойный день: прогноз магнитных бурь на 14 июля
10 июл
Голова кругом и давление скачет: кардиолог дал советы, которые пригодятся каждому
7 июл
Солнце взяло паузу? Прогноз магнитных бурь на 8 июля
6 июл
Солнце обновило двухлетний рекорд суточных вспышек
6 июл
«Оранжевый» уровень тревоги: Землю накроет мощная магнитная буря
2 июл
Мощнейшая магнитная буря может пройти мимо Земли
1 июл
Землю накроет самая сильная с марта 2026 года магнитная буря
24 июн
Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
23 июн
Магнитные бури 23 июня 2026: к чему готовиться метеозависимым
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео