Российский бизнес назвал ключевые барьеры при переходе на отечественное ПО

Для четверти российских компаний основными препятствиями при внедрении отечественного ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) остаются риски остановки бизнес-процессов и сложности интеграции с существующими системами. Среди других барьеров участники исследования отмечают дефицит кадров, высокую стоимость миграции и недостаточную прозрачность решений. Такие результаты получены по итогам исследования «Российский рынок инфраструктурного ПО глазами IT-директоров», проведенного Ассоциацией менеджеров.

В исследовании приняли участие 158 руководителей ИТ-направлений компаний из финансового сектора, ритейла, промышленности, нефтегазовой отрасли, транспорта, логистики и других сегментов экономики. В ходе опроса аналитики изучили текущий уровень развития ИТ-инфраструктуры в российском бизнесе, определили основные задачи и ограничения при внедрении ПО УДИ, а также оценили восприятие ведущих отечественных вендоров.

Согласно результатам опроса, 26% компаний считают основными барьерами при внедрении ПО УДИ риск остановки бизнес-процессов и отсутствие интеграции со смежными решениями. Еще 22,3% респондентов указали на дефицит специалистов, необходимых для внедрения и сопровождения таких систем, 19,9% — на высокую стоимость миграции, а 6,3% — на непрозрачность предлагаемых отечественных решений.

При выборе долгосрочного технологического партнера ИТ-директора в первую очередь ориентируются на качество и доступность технической поддержки (20,6%), надежность и отказоустойчивость решений (19,5%), возможность простой интеграции с существующей инфраструктурой (18,4%). Также среди значимых факторов — уникальность разработок (14,6%), прозрачность условий сотрудничества (13,8%) и понимание специфики бизнеса заказчика (13%).

В рамках исследования участники также оценили ведущих российских разработчиков ПО УДИ. По совокупности оценок наиболее высокие результаты получил «Базис»: как минимум одну положительную характеристику компании присвоили 85,7% опрошенных руководителей. В рамках оценки восприятия рынка вендора чаще других участников связывали с активностью в ИТ-сообществе и медиапространстве (31,1%), а также с развитием отечественных решений (30,2%). Среди других отмеченных характеристик — широкий ассортимент цифровых продуктов (24,8%) и опыт взаимодействия с крупными компаниями (24,4%). «Киберпротект» респонденты чаще отмечали в связи с развитием отечественных решений (21,2%) и активностью в профессиональном ИТ-сообществе (19,8%). «Флант» получил оценки по таким критериям, как опыт работы с крупным бизнесом (21,5%) и широта продуктового портфеля (21,1%). «Росплатформа» чаще ассоциировалась с ассортиментом цифровых решений (22%) и опытом взаимодействия с крупными заказчиками (21,8%). «Орион Софт» продемонстрировал сопоставимые оценки по ключевым направлениям, включая развитие отечественных технологий (18,4%) и присутствие в профессиональном ИТ-сообществе (19,1%).

По данным проведенного исследования, наиболее востребованными классами ПО УДИ являются решения для защиты и хранения данных (24,1%), платформы виртуализации рабочих мест (22,3%), программно-определяемые хранилища и сети (21,6%), платформы управления виртуальными ЦОД, серверами и контейнерами (20,6%), а также решения для автоматизации разработки и тестирования ПО (11,3%). При этом подавляющее большинство участников исследования (53,3%) оценивают текущий уровень управления ИТ-инфраструктурой как «развивающийся».

Обеспечение кибербезопасности и интеграция разрозненных систем от разных вендоров являются основными задачами ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой для четверти российских компаний (по 26%). Еще 17% участников опроса возлагают на ПО УДИ автоматизацию рутинных операций, 13% - управление мультиоблачной структурой, 12% - создание инфраструктуры для внедрения ИИ-решений, и 5% - управление виртуальными рабочими местами и приложениями.

Инвестиционная активность бизнеса остается умеренно позитивной. Более половины компаний сообщили об увеличении бюджетов на закупку инфраструктурного ПО в 2026 году. При этом 31,8% респондентов отметили рост ИТ-бюджетов в пределах 20% по сравнению с предыдущим годом, а еще 20,6% сообщили об увеличении финансирования более чем на 20%.

«Проведенное исследование показало, что рынок становится более требовательным к качеству внедрения сложного ПО УДИ. Главные риски связаны не с самим фактом перехода на отечественный стек, а с тем, насколько безболезненно он будет встроен в существующую инфраструктуру. Именно поэтому в центре внимания ИТ-директоров оказываются интеграция, сервис, техподдержка и надежность, то есть характеристики, которые присущи зрелым поставщикам.

С инвестиционной точки зрения исследование фиксирует умеренно позитивную динамику. Компании сохраняют осторожность, но не останавливают вложения. Что касается вендоров, то рынок в большей степени отдает предпочтение тем разработчикам, которые способны закрывать инфраструктурные задачи последовательно, в нескольких продуктовых слоях и в логике долгосрочного партнерства», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Ассоциация менеджеров — ведущее межотраслевое объединение топ-менеджеров России, основанное в 1999 году. На сегодня в него входят топ-менеджеры из более чем 200 компаний из разных сфер бизнеса. За годы работы зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством компаний, обществом и властью.

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