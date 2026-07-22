Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки

И пока вблизи Константиновки продолжаются бои, наши военные спасают оставшихся в городе мирных жителей. Рискуя, они эвакуируют из опасной зоны целые семьи. По несколько суток пешком и на транспорте, под ударами дронов и по заминированной местности, лишь бы доставить гражданских в безопасное место. О сложном пути к новой жизни — в материале корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На очередной контрольной точке длинного пути эвакуации военнослужащий группировки «Юг» объясняет мирным жителям, что будет происходить дальше.

— Я буду рассчитывать, в каком вы состоянии. Если надо будет переночевать — переночуем.

Выйти из зоны боевых действий — для каждого из них настоящий подвиг. Длинный и очень опасный путь людям приходилось преодолевать за несколько дней. Несколько этапов, на каждом сопровождают наши бойцы.

«Задача была в целости и сохранности доставить мирных жителей на точку „ноль“, чтобы сделать безопасную тропу, без каких-либо инцидентов доставить», — сказал военнослужащий штурмовой роты 77-го отдельного МСП группировки «Юг» с позывным «Седой».

Людей находили во время зачистки Константиновки. Если позволяло здоровье и общее состояние — сразу отправлялись в путь.

«Противник не давал спокойно выйти, все время минировал, искал, не давал выхода, закидывал „айсами“, „пряниками“ — это взрывчатые вещества», — сказал военнослужащий штурмовой роты 77-го отдельного МСП группировки «Юг» с позывным «Севас».

Названия самодельных противопехотных мин, которыми усеяна Константиновка. Помимо этого, враг постоянно атаковал дронами, иногда с особым рвением, прекрасно понимая — бьет по мирным. FPV отстреливали. Иногда приходилось идти и на крайние меры.

«Товарищ „Скруджи“, когда выводил, пошел проверять местность и заметил, что FPV летит по гражданским. Он начал его отводить собой. Сбил FPV, но сам пострадал — наступил на мину», — сказал военнослужащий штурмовой роты 77-го отдельного МСП группировки «Юг» с позывным «Бек».

Собой спас группу мирных жителей. Все смогли выйти. Бойцу оказали помощь и эвакуировали.

После еще одной передышки людей забирали уже на транспорте. Очередная эвакуация завершена, группу мирных жителей доставили в безопасное место. Для них все страшное в прошлом.

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