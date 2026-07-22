Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

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Аферисты активизируются летом — в каникулы дети проводят в сети больше времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Мошенники усилили атаки на подростков через компьютерные игры

Лакомой целью для мошенников становятся подростки, особенно в летние каникулы, когда дети проводят заметно больше времени в интернете. Аферисты атакуют их через компьютерные игры. Как пишут «Известия», например, обещают бесплатные бонусы или подарки. После чего пытаются получить код подтверждения, платежные данные, а также доступ к телефонам родителей.

Злоумышленники нередко используют угрозы, шантаж и вербуют детей для совершения преступлений. Отдельная проблема — когда ребенок играет с родительского смартфона или планшета. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата может обернуться не только личными потерями, но и открыть доступ к служебным аккаунтам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России отмечена новая волна телефонного мошенничества, связанная с полисами ОМС. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом записи на диспансеризацию или перевода медкарт в электронный вид пытаются выманить у граждан личные данные, запугивая аннулированием страховки

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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