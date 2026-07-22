Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце

Диетолог Кац: привычка пить кофе защищает мозг и сердце

Регулярное употребление натурального кофе в умеренных количествах способствует значительному снижению риска развития старческого слабоумия. Об этом сообщило издание The Takeout со ссылкой на заявление известного диетолога Джоанны Кац.

Согласно данным специалиста, в краткосрочной перспективе бодрящий напиток помогает человеку лучше концентрировать внимание и заметно ускоряет скорость реакции на внешние раздражители.

Для людей, занимающихся спортом, кофе может стать дополнительным стимулом, так как он способствует росту мышечной силы и повышает общую физическую выносливость организма.

Кроме того, накопленные научные данные подтверждают, что привычка выпивать чашку кофе ежедневно минимизирует вероятность возникновения опасных патологий печени, сахарного диабета второго типа, а также различных сердечно-сосудистых осложнений.

Джоанна Кац также подчеркнула, что кофеин является эффективным средством для профилактики болезни Паркинсона. В долгосрочной перспективе любители этого напитка реже сталкиваются с проявлениями деменции. Однако эксперт предостерегла от чрезмерного увлечения сложными кофейными десертами.

«Потенциальные преимущества кофе не следует автоматически распространять на фирменные напитки с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок в составе», — отметила Кац.

Для минимизации негативного влияния на качество ночного отдыха диетологи рекомендуют отдавать предпочтение сортам арабики, особенно в вечернее время.

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