Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце

Этот напиток вовсе не такой вредный, как принято считать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Диетолог Кац: привычка пить кофе защищает мозг и сердце
Регулярное употребление натурального кофе в умеренных количествах способствует значительному снижению риска развития старческого слабоумия. Об этом сообщило издание The Takeout со ссылкой на заявление известного диетолога Джоанны Кац.
Согласно данным специалиста, в краткосрочной перспективе бодрящий напиток помогает человеку лучше концентрировать внимание и заметно ускоряет скорость реакции на внешние раздражители.
Для людей, занимающихся спортом, кофе может стать дополнительным стимулом, так как он способствует росту мышечной силы и повышает общую физическую выносливость организма.
Кроме того, накопленные научные данные подтверждают, что привычка выпивать чашку кофе ежедневно минимизирует вероятность возникновения опасных патологий печени, сахарного диабета второго типа, а также различных сердечно-сосудистых осложнений.
Джоанна Кац также подчеркнула, что кофеин является эффективным средством для профилактики болезни Паркинсона. В долгосрочной перспективе любители этого напитка реже сталкиваются с проявлениями деменции. Однако эксперт предостерегла от чрезмерного увлечения сложными кофейными десертами.
«Потенциальные преимущества кофе не следует автоматически распространять на фирменные напитки с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок в составе», — отметила Кац.
Для минимизации негативного влияния на качество ночного отдыха диетологи рекомендуют отдавать предпочтение сортам арабики, особенно в вечернее время.
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