Стоит отказаться? Врач рассказал о пользе и вреде дневного сна для взрослых

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 98 0

Такой отдых позволителен при некоторых условиях.

Можно ли спать взрослому человеку днем: вред и польза

Фото: 5-tv.ru

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Терапевт Хаджимэ: взрослым стоит отказаться от привычки спать днем

Взрослым людям, придерживающимся стандартного распорядка дня, желательно отказаться от привычки спать в светлое время суток. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на терапевта Европейского медицинского центра (EMC) и эксперта по антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.

Специалист подчеркнул, что особенно нежелательно ложиться в постель сразу после приема пищи или во второй половине дня. Это может негативно сказаться на общем самочувствии и продуктивности.

Согласно рекомендациям врача, дневной отдых допустим лишь в тех случаях, когда человек систематически не высыпается ночью, то есть уделяет сну менее положенных семи или восьми часов.

Однако такой отдых важно ограничивать 30 минутами. Крайне важно успеть проснуться до 17:00, чтобы не спровоцировать серьезные нарушения циркадных ритмов.

Соблюдение временных рамок при дневном сне позволяет избежать трудностей с засыпанием вечером. Если же человек отдыхает дольше получаса или делает это слишком поздно, возникает риск бессонницы в ночные часы.

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